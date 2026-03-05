Haberler

Adana'da Baraka Alev Alev Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir barakada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADANA'da bir baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir barakada çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edil. Yangının sardığı barakadaki alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan barakaya tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekibi, barakayı kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
