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Adana'da balık tutmak isterken düştüğü nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Balık tutmak amacıyla 28 Temmuz'da gittiği Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan Cumali Tosun'un (60) bulunması için Jandarma Arama Kurtarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü.

Nehir ve çevresinde inceleme yapan ekipler, Tosun'un cansız bedenini suya düştüğü yerin yaklaşık 15 kilometre uzağında buldu.

Sudan çıkarılan cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cumali Tosun, 28 Temmuz'da balık tutmak amacıyla arkadaşıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne gitmişti. Kıyıda dengesini kaybedip suya düşerek gözden kaybolan Tosun'un bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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