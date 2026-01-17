Haberler

Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeşin cenazeleri defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, babası tarafından tabancayla öldürülen 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ın cenazeleri defnedildi. Olayda baba Sergen Altunbaş, çocuklarını öldürdükten sonra intihar etmişti.

Adana'da babaları tarafından tabancayla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın (34) cenazesinin de Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla öldürmüştü. Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular