Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu öldü

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde husumet nedeniyle sokakta tabancayla vurulan baba Bekir Yeşil yaralanırken, 16 yaşındaki oğlu Muhammed Yeşil hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla vurulan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

Havutlu Mahallesi'nde Bekir Yeşil (43) ve oğlu Muhammed Yeşil (16) "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen bir kişi tarafından sokakta tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Bekir Yeşil ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine, oğlu Muhammed Yeşil ise Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Yeşil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yeşil'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
