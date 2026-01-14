Adana'da ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bir apartmandan ayakkabı çalan iki kadının görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir apartmandan ayakkabı çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmangazi Mahallesi'ndeki apartmana giren 2 kadından biri, dairenin önünde duran ayakkabılardan birini aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Polis ekipleri şikayet üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel