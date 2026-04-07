Haberler

Adana'da Atlı Polis Grup Amirliği özel gereksinimli çocukları ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da özel gereksinimli çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polislerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, özel gereksinimli çocukları Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliğine götürdü.

Burada bulunan atları seven çocuklar onlarla vakit geçirdi.

Programda çocuklar polis araçlarına da binme fırsatı buldu.

Çiçek verdikleri ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayan çocuklar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Etkinlik pasta kesimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
