Adana'da Lösemili Çocuklara Moral: Polisler ile Atlı Etkinlik

Adana'da polisler, Atlı Polis Grup Amirliği'nde lösemili çocuklarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, lösemi tedavisi gören çocukları Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliği'ne götürdü.

Burada bulunan atları seven çocuklar, aileleri ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Şubesi yetkilileriyle yerleşkeyi gezdi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Polat Efe Cankurt, AA muhabirine, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirten Cankurt, polis ekiplerine teşekkür etti.