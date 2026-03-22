Atlara koşmadığı için şiddet uygulayan şüphelilere hayvan barınağında çalışma cezası

Adana'da koşmadıkları gerekçesiyle arabaya bağlı atlardan birine şiddet uygulayan A.U. ve Ö.A., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkiliye, hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

ADANA'da koşmadıkları gerekçesiyle arabaya bağlı atlarından birini sopa, yumruk ve tekmeyle vurarak bayıltan A.U. (25) ile Ö.A. (26), çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheliye, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

Olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, A.U. ve Ö.A.'yı adreslerinde gözaltına aldı. Atlar ise belediye tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
