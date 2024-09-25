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Adana'da Asayiş Uygulaması: 67 Ruhsatsız Silah ve 49 Tutuklama

Adana'da Asayiş Uygulaması: 67 Ruhsatsız Silah ve 49 Tutuklama
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Adana'da gerçekleşen asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyet güçleri, 16-22 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 49 şüpheliyi tutukladı. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu maddeler ve tarihi eser niteliğinde parçalar da bulunuyor.

Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi, 49 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Eylül'de kentin önemli noktalarında asayiş uygulaması yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 1'i otomatik 34 tabanca, 25 tüfek, 8 kurusıkı tabanca ile 1922 fişek ve kartuş, 182 uyuşturucu hap, 88,95 gram uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 245 kişi yakalandı. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 49 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, çalışma kapsamında 1'i hacizli 3 araç ile 3'ü çalıntı, 4'ü trafikten menedilmiş 7 motosiklet ele geçirdi.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Güncel

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş Güncel trafik Hukuk Eylül adana

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