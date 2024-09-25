Adana'da Asayiş Uygulaması: 67 Ruhsatsız Silah ve 49 Tutuklama

Adana'da asayiş uygulamalarında 67 ruhsatsız silah ele geçirildi, 49 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Eylül'de kentin önemli noktalarında asayiş uygulaması yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 1'i otomatik 34 tabanca, 25 tüfek, 8 kurusıkı tabanca ile 1922 fişek ve kartuş, 182 uyuşturucu hap, 88,95 gram uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 245 kişi yakalandı. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 49 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, çalışma kapsamında 1'i hacizli 3 araç ile 3'ü çalıntı, 4'ü trafikten menedilmiş 7 motosiklet ele geçirdi.