Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Beyceli Mahallesi'ndeki bir evde 12 Eylül'de Baran A. (18) ile Hasan Hüseyin Kara (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında arkadaşı Kara'yı bıçakla yaralayan Baran A, olay yerinden kaçtı.

Evdeki diğer kişilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA