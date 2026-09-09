Adana'da aranan 4 firari hükümlü operasyonla yakalandı
Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 11 ay ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kozan ve Çukurova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda hükümlüler U.K, T.B, E.A. ile F.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA