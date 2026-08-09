Adana'da araçtan hırsızlık: 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sürücü İsmail Y, arızalanan aracını Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde park etti.

Daha sonra içinde altın yüzük, 22 bin lira, 500 dolar, banka kartları, tablet ve gözlük olan çantasının arka koltuktan çalındığını fark eden İsmail Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, aracın içindeki kameranın kaydını inceledi.

Kayıtta çantayı çaldığı görülen kişinin Kemal S. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının akrabası Sergin G'nin de park halindeki başka bir araçtan hırsızlık yapmaya çalışırken sürücü tarafından fark edildiğini belirledi.

Gözaltına alınan Kemal S. ve Sergin G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA