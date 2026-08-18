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Pozantı'da tır kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Pozantı'da tır kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
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Adana'nın Pozantı ilçesinde dorsedeki lamba arızasının giderilmesini bekleyen tır sürücüsü, geri manevra yapan başka tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dorsedeki lamba arızasının giderilmesini bekleyen tır sürücüsü, geri manevra yapan başka tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aykut Turan, 41 FF 975 plakalı tırının dorsesindeki lambanın arızalanması nedeniyle Oto Sanayi Sitesi'ne gitti.

Sanayideki yolda lambanın arızasını gideren tamircinin yanında bekleyen Turan'a, geri manevra yapan M.E'nin kullandığı 33 FH 767 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Turan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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