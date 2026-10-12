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Adana'da araç kiralama ilanıyla dolandırıcılıktan 3 sanığa 5'er yıl hapis verildi

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, araç kiralama ilanıyla bir kişiyi 33 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanığı 5'er yıl hapis ve 82 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların tutuksuz yargılandığı davada mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Adana'da araç kiralama ilanıyla bir kişiyi 33 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık, 5'er yıl hapis ve 82 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.D, G.H. ve M.M, müşteki A.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki A.Ö'nün bir internet sitesindeki kiralık otomobil ilanı için görüştüğü sanık G.H'nin banka hesabına 33 bin lira gönderdiğini belirtti.

G.H'nin de parayı D.D. ve M.M'nin banka hesaplarına gönderdiğini ifade eden savcı, 3 sanığın "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise savunmalarında haklarındaki suçlamayı reddetti.

Müşteki A.Ö. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5'er yıl hapis ve 82 bin 500'er lira para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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