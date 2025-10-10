Adana'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanın 7. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık iki saat sürdü ve dairede hasara yol açtı.
Adana'da bir apartmanın 7. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın 7. katındaki daireden yükselen alevlere müdahale etti.
Bu sırada polis ekipleri daireleri kontrol ederek vatandaşları uyardı, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık iki saat süren yangın sonucu dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel