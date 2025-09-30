Haberler

Adana'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Osmangazi Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA
