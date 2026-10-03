Adana'da Anti-Siyonizm Kongresi başladı, katılımcılara Gazze süreci anlatıldı

Adana'da Anti-Siyonizm Kongresi başladı, katılımcılara Gazze süreci anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Anti-Siyonizm Kongresi, Yüreğir Kültür Merkezi'nde sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Kongre Tertip Komitesi Üyesi Ahmed Semih Özmekik, sivil insana seslendiklerini belirterek Gazze süreciyle ilgili bilgi verdi; kongre yarın sona erecek.
Adana'da, "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı.
Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kongre Tertip Komitesi Üyesi Ahmed Semih Özmekik, programda, kongrelerde sivil topluma değil, sivil insana seslendiklerini söyledi.
Kongrelerin amacının birlikteliği sağlamak olduğunu ifade eden Özmekik, Gazze'de yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi.
Kongre yarın sona erecek.
Kaynak: AA