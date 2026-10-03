Adana'da Anti-Siyonizm Kongresi başladı, katılımcılara Gazze süreci anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'da, "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kongre Tertip Komitesi Üyesi Ahmed Semih Özmekik, programda, kongrelerde sivil topluma değil, sivil insana seslendiklerini söyledi.

Kongrelerin amacının birlikteliği sağlamak olduğunu ifade eden Özmekik, Gazze'de yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi.

Kongre yarın sona erecek.

Kaynak: AA