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Adana'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Adana'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Güncel Haberler

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale ediyor.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale ediyor.

İlçenin Orhan Gazi Mahallesi'nde bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Sarıçam Güncel Haberler

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