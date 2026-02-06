Haberler

Alzheimer hastası yaşlı adam kayıp

Alzheimer hastası yaşlı adam kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Alzheimer hastası 87 yaşındaki İbrahim Akburak, evden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi durumu bildirdikten sonra jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde dün evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası İbrahim Akburak (87) için arama çalışması başlatıldı.

İlçenin Tülü Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Akburak dün evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Son olarak Hüseyinbelen mevkisinde görülen Akburak'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerinin koordinesinde arama kurtarma timleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama faaliyetlerini sürdürdü ancak bir ize rastlamadı. Çevre mahallelerde de araştırmalar devam ederken, Akburak'ı gören ya da yerini bilen vatandaşların 112'ye bilgi vermesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu