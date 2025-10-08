Adana'da Alacak Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

ADANA'da iki grubun alacak kavgasında 1 kişinin yaralandığı ve bindiği otomobile zarar verildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 26 Eylül akşamı, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık grup ile karşı gruptaki 4 kişi arasında çıkan tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından 1'i yaralı 4 kişi, otomobile binip bölgeden uzaklaşırken diğer gruptakiler araca da sopa, tekme ve yumruklarla saldırıp zarar verdi. Araçla bölgeden uzaklaşanlar, yaralı arkadaşlarını hastaneye götürdü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.