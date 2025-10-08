Haberler

Adana'da Alacak Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Alacak Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında yaşanan alacak kavgası, güvenlik kameralarına yansıdı. Kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer grup otomobile saldırdı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ADANA'da iki grubun alacak kavgasında 1 kişinin yaralandığı ve bindiği otomobile zarar verildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 26 Eylül akşamı, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık grup ile karşı gruptaki 4 kişi arasında çıkan tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından 1'i yaralı 4 kişi, otomobile binip bölgeden uzaklaşırken diğer gruptakiler araca da sopa, tekme ve yumruklarla saldırıp zarar verdi. Araçla bölgeden uzaklaşanlar, yaralı arkadaşlarını hastaneye götürdü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta

800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.