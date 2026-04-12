Adana'da denizde mahsur kalan 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balık avı için açılan tekne alabora oldu. Bölgede geçen balıkçılar, suda mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak kıyıya taşıdı. Bir kişinin durumu ağır.

Balık avı için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle ilçe açıklarında alabora oldu.

Bölgeden geçen başka teknedeki balıkçılar, suda yaklaşık 1 saat mahsur kalan kazazedeleri fark etti.

Balıkçıların yardımıyla tekneye alınan 3 kişi, kıyıya taşındı.

İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan balıkçılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazazedelerin kurtarılma anı, yardıma gelen balıkçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
