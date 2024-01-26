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Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Çalışan Adam Başından Vurularak Öldürüldü

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Adana'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Aslanhan, tuvaletten çıktığı sırada başından vurularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın Aslanhan'a ateş ettiği ve kaçtığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADANA'da akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan'ın (50) başından vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Ekim 2023'te saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli olan, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslanhan, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. tutuklanırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kar maskeli kişinin Aslanhan'ın üzerine koşup, tabanca ile ateş ettiği, Aslanhan'ın yere yığıldığı, şüphelinin de havaya ateş ederek kaçtığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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