Haberler

Adana'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta AK-47 tüfeği ve mühimmat bulundu. Olayla bağlantılı iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da hafif ticari araçta uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, AK-47 tüfeği ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç ve H.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
title