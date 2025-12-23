Adana'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta AK-47 tüfeği ve mühimmat bulundu. Olayla bağlantılı iki şüpheli tutuklandı.
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, AK-47 tüfeği ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç ve H.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel