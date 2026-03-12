Haberler

Adana'da evini yakmak isteyen kişi polis tarafından ikna edildi

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde E.A. (25), ailesiyle yaşadığı evi yakmakla tehdit etti. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri uzun süre ikna çalışması yaptıktan sonra E.A.'yı evden çıkarttı.

Adana'da ailesiyle yaşadığı evi yakmak isteyen kişi polis ekiplerince ikna edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde E.A. (25), balkonundan etrafa bağırarak kendisini ve ailesiyle yaşadığı evi ateşe vereceğini söyledi.

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kendisini yaşadığı 9. kattaki daireye kilitleyen E.A'dan kapıyı açmasını istedi.

Bu sırada itfaiye ekipleri, evin arka odasındaki balkona giden E.A'nın bulunduğu kata sepetli vinç yardımıyla çıkarak genci ikna etmeye çalıştı.

Ekiplerin evin çevresinden uzaklaşmasını isteyen E.A, yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmalarının ardından evden çıkartıldı.

E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız



