Adana'da aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren sanık ve babası ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakim A. ve babası Şerif A. ile tutuksuz sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Hakim A, önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce eşimin ailesinden tehditler aldığım için dükkanda silah bulunduruyordum. Olay anında hedef gözetmeksizin ateş ettim. Silahın birisini de mermisi bitince babamın eline verdim. Babam kimseye ateş etmemiştir. Babamı olay yerinden kaçırdım. Kendisinin olayla bir ilgisi yoktur. Olay planlı ve bilinçli bir şekilde gelişmemiştir. Karşı tarafın hiçbir beyanını kabul etmiyorum. Tahliyemi beraatımı talep ediyorum."

Sanık Şerif A. ise olay günü oğlu Hakim A'nın kayınpederi Turgut E, kayınvalidesi Leyla A. ve kayınbiraderi Muhammet E. ve boşanma aşamasındaki eşi Şükran A'nın kendi evlerini bastığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şerif A, "Olay sırasında kimin vurulduğunu görmedim. Kimseye ateş etmedim. Hakim A'nın da kime ateş ettiğini görmedim. Turgut E. ve ailesi sürekli oğlum Hakim A'yı öldürmekle tehdit ediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da Hakim A. ve Şerif A'ya olay sonrasında yardım etmediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen sanıkların cep telefonlarına ait HTS baz kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim A, 22 Haziran 2024'te 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bebeğini alarak kaçan zanlı Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) ile yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakim A. ile babası Şerif A. 24 Haziran 2024'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, anne Azize A. ise olaydan 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Savcılıkça Hakim A. ve babası Şerif A. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış olmak üzere 4 kez müebbet "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis, sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.