Üye Girişi
Haberler

Adana'da Aile İçinde Kanlı Olay: İki Kadın Öldürüldü, Bir Adam Ağır Yaralandı

Adana'da Aile İçinde Kanlı Olay: İki Kadın Öldürüldü, Bir Adam Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 26 yaşındaki S.A., uykudaki anne ve anneannesini tabancayla öldürüp, babasını yaraladı. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen S.A., olay sonrası 112'yi arayarak yardım istedi.

ADANA'da, uykudaki annesi Minteha Aydın (61) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) tabancayla başından vurarak öldürüp, babası İlyas Aydın'ı (63) ise ağır yaraladığı öne sürülen S.A. (26) adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen S.A., iddiaya göre gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'nin başlarından tabanca ile vurdu. Daha sonra S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, S.A.'yı gözaltına aldı.

Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Köse'nin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'BEN YAPMADIM'

S.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedim" dediği belirtildi.

'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, "Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer" dedi. S.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şizofreni şizofreni Adana

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salı günü hangi diziler var? 22 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman hapisten çıkacak, kaç yıl ceza aldı? Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir (2024 IFFHS)? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor? HMGS ne zaman açıklanacak 2024? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 22 Ekim 2024? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.