Adana'da 96 kişinin öldüğü Alpargün davasında 8 kamu görevlisi beraat istedi

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin 8 kamu görevlisinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Sevda Örün ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu, belediyede görevli Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy, iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökalp Çubukçu, harita mühendisi olduğunu ve binanın yıkılmasıyla ilgili sorumluluğunun olmadığını söyledi.

Demir ve beton alanında yetki ve sorumluluğunun olmadığını öne süren Çubukçu, şöyle devam etti:

"Görev yaptığım süre zarfında geçerli olan mevzuata aykırı bir işlem yapmadım. Binanın depremde yıkılmasına ilişkin kusurum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Sanık Alim Erdoğan da ruhsat verdikten sonra sorumluluğun müteahhit ile fenni mesulde olduğunu belirterek, binanın yıkılmasına ilişkin herhangi bir kusurunun bulunmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Beyanı alınan müştekiler, sanıkların denetim görevini yerine getirmediğini öne sürerek, "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesinden istenilen bilirkişi raporunun beklenmesine, Seyhan Belediyesine müzekkere yazılarak 1980 ve 2010 yılları arasındaki belediyenin çalışma yönetmeliğinin mahkemeye gönderilmesine, tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Müteahhit hakkında bozma kararı sonrası yeniden yargılamada hüküm değişmemişti

Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 2 Şubat 2026'da verdiği kararla müteahhit Hasan Alpargün'ün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına hükmetmişti.

Daire, 11 Mayıs'taki duruşmalı istinaf incelemesinde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Alpargün hakkında davanın 10 Temmuz 2025'teki celsesinde heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yeni dava açılmıştı. Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince 22 Ocak 2026'daki karar duruşmasında Alpargün'e kamu görevlisine yönelik "dini değerlere alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezası verilmişti.

Kaynak: AA