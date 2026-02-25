Haberler

Ceyhan ilçesinde kaçak 9 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 9 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 9 milyon 100 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 9 milyon 100 bin kaçak makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
