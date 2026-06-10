Haberler

Firari hükümlülere operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da hırsızlık, dolandırıcılık, yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

ADANA'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan kesinleşmiş hapsi cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı. Adresleri tespit edilen 9 firari hükümlü, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hız sınırını ikiye katlamış! 10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor

Hız sınırını ikiye katlamış! Katliam gibi kazada kahreden rapor
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı