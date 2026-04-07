Adana'da 703 bin 43 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 7 zanlı tutuklandı

Adana'da 703 bin 43 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, 5 Nisan'da uyuşturucu etkili hap üretimi yapılan merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, gözaltına alınan şüphelilerden A.B. (42) ve İ.S'nin (45) bir süre önce iş yerini kiraladıkları belirtildi.

Şüphelilerin ıslak mendil ve köpük tabildot ticareti yapıyormuş gibi gözükmek için iş yerinin girişine bu ürünleri yerleştirdiği bildirildi.

Öte yandan, zanlıların uyuşturucu etkili hapları üzerinde yiyecek ve içecek görselleri bulunan ve "afiyet olsun" yazılı jelatinle kapladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.B, İ.S, S.K. (50), S.S. (30), M.A. (36), R.C. (51) ve O.K. (31) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.K. (29) ve M.S. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 Nisan'da merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ve depo ile 3 araçta arama yapmıştı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 703 bin 43 sentetik ecza ile bunların üretiminde kullanılan 2 ton 259 kilogram etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül ile makineler ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
