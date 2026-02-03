Haberler

Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Adana'da çeşitli marketlerden elektronik ürünler ve bisiklet çaldığı belirlenen 25 yaşındaki Süleyman Onur Arda Kaya, güvenlik kameralarındaki görüntülerin ardından yakalanarak tutuklandı. Kaya, suçlamaları kabul etti.

ADANA'da 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Süleyman Onur Arda Kaya (25), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ve 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli adreslerde 7 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Süleyman Onur Arda Kaya'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin; çeşitli marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ile farklı adreslerden 3 bisiklet çaldığı belirlendi. Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Ekipler, sokakta yürüyen Kaya'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde suçlamaları kabul ederek, "Olayları ben yaptım, görüntülerdeki benim. Hırsızlık yaptığım için çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

