Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 600 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.