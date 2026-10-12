Adana'da 6 yaşındaki Kumsal, serebral palsili ikizi Masal'ın gelişimine destek oluyor

Adana'da 6 yaşındaki Kumsal İnal, evde hazırladığı oyunlar ve etkinliklerle serebral palsili (beyin felci) ikizi Masal'ın gelişimine destek oluyor.

Burcu ve Abdurrahim İnal çiftinin ikiz kızları Kumsal ve Masal, 2019'da prematüre doğdu.

İki haftalıkken hastanede beyin kanaması geçiren Masal, sonraki kontrolde serebral palsi tanısı konulmasının ardından tedavi ve terapi görmeye başladı.

Masal'ın yaşamını kolaylaştırmak için çaba gösteren anne ve babasına 6 yaşındaki ikizi Kumsal da destek oluyor.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kumsal, okulda öğrendiklerini eve gelir gelmez kız kardeşiyle paylaşıyor.

Yalnız bırakmadığı ikiziyle oyun oynayıp boyama yapan Kumsal, kardeşinin gelişimine katkı sunuyor.

"Kardeşimi çok seviyorum"

Kumsal İnal, AA muhabirine, kardeşiyle iyi anlaştığını söyledi.

İkiziyle keyifli zaman geçirdiğini anlatan İnal, "Kardeşimi çok seviyorum. Birlikte resim yapıyor, oyun oynuyoruz. Ders çalışırken de Masal'la ilgileniyor, hep onun yanında oluyorum. Masal'ın yürümesini, onunla aynı okula gitmeyi istiyorum." dedi.

Anne Burcu İnal da 128 gün yoğun bakımda kalan Masal'a serebral palsi tanısı konulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O günden sonra hayatımız mücadele içinde ve zorlu geçti. Bu hayatta bambaşka bir hayatın daha olduğunu öğretti bize. Masal da ikizi Kumsal gibi bu hayatta var olmaya çalışan birisi. Kumsal bir şeylere daha kolay ulaşabilirken Masal daha zorlu ulaşıyor. İkisinin arasındaki fark bu. Tatile de düğüne de cenazeye de gittik. Sağlıklı bir çocukla yapılabilecek her şeyi Masal ile yaptık."

"Okul sürecini anlatır, onunla sürekli oyunlar oynar"

Masal'ın tedavisi için Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok ile gittiklerini dile getiren İnal, bu süreçte Kumsal'ın da kardeşinin gelişimine yardımcı olduğunu vurguladı.

İnal, Kumsal'ın ikizini bir an olsun yalnız bırakmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Kumsal, Masal'ın en büyük destekçisi. Onu hayata çok iyi hazırladı. İyi ki ikiz olmuşlar diyorum. İyi ki Kumsal hayatımızda, Kumsal ile var olmuşuz aslında. Kumsal, okula gidip geldikten sonra mutlaka elini yüzünü yıkar ve Masal'ın yanına geçer. O gün neler yaptıklarını anlatır, 'Sen merak etme, bir gün benimle okula geleceksin ama sen gelene kadar okulla ilgili her şeyi benden öğreneceksin.' der. Okul sürecini anlatır, onunla sürekli oyunlar oynar. Masal'ın hayatında her şeye yön veren bir terapist gibi oldu."

Kaynak: AA