Haberler

Adana'da 6 yaşındaki Kumsal, serebral palsili ikizi Masal'ın gelişimine destek oluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da 6 yaşındaki Kumsal, serebral palsili ikizi Masal'ın gelişimine destek oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 6 yaşındaki Kumsal İnal, evde hazırladığı oyunlarla serebral palsili ikizi Masal'ın gelişimine destek oluyor. 2019'da prematüre doğan ikizlerden Masal, iki haftalıkken beyin kanaması geçirdi ve serebral palsi tanısı aldı; Kumsal da öğrendiklerini kardeşiyle paylaşıyor.

Adana'da 6 yaşındaki Kumsal İnal, evde hazırladığı oyunlar ve etkinliklerle serebral palsili (beyin felci) ikizi Masal'ın gelişimine destek oluyor.

Burcu ve Abdurrahim İnal çiftinin ikiz kızları Kumsal ve Masal, 2019'da prematüre doğdu.

İki haftalıkken hastanede beyin kanaması geçiren Masal, sonraki kontrolde serebral palsi tanısı konulmasının ardından tedavi ve terapi görmeye başladı.

Masal'ın yaşamını kolaylaştırmak için çaba gösteren anne ve babasına 6 yaşındaki ikizi Kumsal da destek oluyor.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kumsal, okulda öğrendiklerini eve gelir gelmez kız kardeşiyle paylaşıyor.

Yalnız bırakmadığı ikiziyle oyun oynayıp boyama yapan Kumsal, kardeşinin gelişimine katkı sunuyor.

"Kardeşimi çok seviyorum"

Kumsal İnal, AA muhabirine, kardeşiyle iyi anlaştığını söyledi.

İkiziyle keyifli zaman geçirdiğini anlatan İnal, "Kardeşimi çok seviyorum. Birlikte resim yapıyor, oyun oynuyoruz. Ders çalışırken de Masal'la ilgileniyor, hep onun yanında oluyorum. Masal'ın yürümesini, onunla aynı okula gitmeyi istiyorum." dedi.

Anne Burcu İnal da 128 gün yoğun bakımda kalan Masal'a serebral palsi tanısı konulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O günden sonra hayatımız mücadele içinde ve zorlu geçti. Bu hayatta bambaşka bir hayatın daha olduğunu öğretti bize. Masal da ikizi Kumsal gibi bu hayatta var olmaya çalışan birisi. Kumsal bir şeylere daha kolay ulaşabilirken Masal daha zorlu ulaşıyor. İkisinin arasındaki fark bu. Tatile de düğüne de cenazeye de gittik. Sağlıklı bir çocukla yapılabilecek her şeyi Masal ile yaptık."

"Okul sürecini anlatır, onunla sürekli oyunlar oynar"

Masal'ın tedavisi için Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok ile gittiklerini dile getiren İnal, bu süreçte Kumsal'ın da kardeşinin gelişimine yardımcı olduğunu vurguladı.

İnal, Kumsal'ın ikizini bir an olsun yalnız bırakmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Kumsal, Masal'ın en büyük destekçisi. Onu hayata çok iyi hazırladı. İyi ki ikiz olmuşlar diyorum. İyi ki Kumsal hayatımızda, Kumsal ile var olmuşuz aslında. Kumsal, okula gidip geldikten sonra mutlaka elini yüzünü yıkar ve Masal'ın yanına geçer. O gün neler yaptıklarını anlatır, 'Sen merak etme, bir gün benimle okula geleceksin ama sen gelene kadar okulla ilgili her şeyi benden öğreneceksin.' der. Okul sürecini anlatır, onunla sürekli oyunlar oynar. Masal'ın hayatında her şeye yön veren bir terapist gibi oldu."

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı

Enflasyon fenomen yarışmanın ödülünü uçurdu! Herkes kazanmak isteyecek
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı