Adana'da 517 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

ADANA'da, 517 bin 363 öğrenci, bugün karnesine kavuştu. Öğrencilerin karne törenin katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, çocukların hayalleri adına çalışması gerektiğini belirterek, "Böyle bir günde Çukurova'dan bir Yörük çocuğunun uzaya çıkmış olması hepimizin gururu. Bunun devamı gelsin isteriz" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Şehit İsa İpek İlkokulu'nda karne dağıtımına katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, öğrenciler tarafından okul bahçesinde çiçeklerle karşılandı. Sınıfları gezip karne dağıtan, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Köşger, ardından açıklamalarda da bulundu. Kent genelinde karne heyecanının yaşandığını belirten Vali Köşger, "1441 okulumuzda 517 bin 363 öğrenci karnesini aldı. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de çok mutlu. Eğitim bizim için çok önemli. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitimli genç nüfusumuz. Öğrencilerimizi çağın bilgi ve becerisiyle ne kadar buluşturabilirsek bizler için o kadar iyi olacaktır" diye konuştu.

'UZAYA ÇIKIŞ HEPİMİZİN GURURU'

Dünya gündemindeki uzay ziyaretine de değinen Vali Köşger, uzaya çıkan Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Çukurovalı olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz artık kendi sınırlarını aşıyor. Hayallerimizin sınırı yok. Büyük milletin çocuklarının buna paralel şekilde büyük hayalleri olması lazım. Böyle bir günde Çukurova'dan bir yörük çocuğunun uzaya çıkmış olması hepimizin gururu. Bunun devamı gelsin isteriz" dedi.