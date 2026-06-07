Adana'da aranan 5 firari hükümlü polis denetiminde yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle yapılan kontrolde "dolandırıcılık" suçundan T.Y'nin 5 yıl, E.Ö'nün 2 yıl, İ.G'nin de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirlendi.

Ekipler, H.U'nun hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 6 ay, İ.Ş'nin hakkında da "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 5 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.