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Adana'da 4 Keçi Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Adana'da 4 Keçi Çalan İki Şüpheli Yakalandı
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Aladağ'da, başıboş 4 keçiyi çalan B.A. ve R.A. jandarma tarafından yakalandı. Keçilerin sahibi tarafından yapılan ihbar üzerine başlatılan operasyonda, şüpheliler serbest bırakılırken keçiler sahibine teslim edildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakaladı.

Küp Şelaleri mevkisinde, B.A. ile R.A. başıboş 4 keçiyi otomobilin bagajına yükleyerek götürdü.

Keçilerin sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, keçiler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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