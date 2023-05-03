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Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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Adana'da, saat 09.20'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da, saat 09.20'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, ilçedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Taramalarımız sürüyor." dedi.

Öte yandan, ilçe merkezindeki bazı okullar tedbiren boşaltıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesindeki toplanma alanında bekledi.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel

Aladağ Deprem Adana Güncel Haberler

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