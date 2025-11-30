Adana'da 34 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları panelvanda 34 bin 176 sentetik hap ele geçirdi. Sürücü Ekrem A, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli, Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde şüphe üzerine Ekrem A'nın kullandığı panelvanı durdurdu.
Araçtaki kutu ve poşette 34 bin 176 sentetik hap bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel