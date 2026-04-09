Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 32 hükümlü yakalandı
Adana'da yapılan operasyonlarda, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ile 23 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 32 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun