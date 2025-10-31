Adana'da 31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 farklı suçtan 31 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Zeki B'yi yakalayarak cezaevine gönderdiler.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri Zeki B'nin (37) Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Ekipler, 8 farklı suçtan 31 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 259 bin 660 lira para cezası bulunduğu belirlenen hükümlüyü 5 Ocak Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürdü.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel