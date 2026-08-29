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Adana'da Narkotik Operasyonu: 625 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Adana'nın Pozantı ve Ceyhan ilçelerinde düzenlenen operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'nın Pozantı ve Ceyhan ilçelerinde düzenlenen operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pozantı ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen dron destekli operasyonda 300 gram esrar ve 625 kök Hint keneviri bulundu.

Operasyonda yakalanan bazı şüpheliler, komutanlığa götürüldü.

Kaynak: AA
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