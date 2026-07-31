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Adana'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Adana'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
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ADANA’nın Kozan ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi ile Şehit Ferdi Özkan Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 RG 554, 01 TR 742 ve 01 BDS 742 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan A.M., O.A., S.E.T., G.A., G.A., G.A. ve M.A.A., itfaiye erlerince çıkarıldı. 7 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan A.M. ile O.A., ileri tetkik ve tedavi için il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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