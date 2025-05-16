Adana'da 3 Milyon 907 Bin Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 3 Milyon 907 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda, 3 milyon 907 bin makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da 3 milyon 907 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen kamyonet ve hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 407 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 907 bin makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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