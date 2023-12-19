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Adana'da 3 Katlı Evden 10 Kamyon Çöp Çıkarıldı

19 Aralık 2023 19:52 Güncelleme: 19:54 Abone Ol

Adana'nın Seyhan ilçesinde atık malzeme biriktirilen 3 katlı evden, iki gündür yapılan çalışmada 10 kamyon çöp çıkartıldı. Meydan Mahallesi'nde iki kardeşin eşleriyle yaşadığı evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, evin tüm odalarında ve dam kısmında biriktirilmiş atıkları çıkarmaya başladı. Çalışmaların yarın da devam edeceği belirtildi.