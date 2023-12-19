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Adana'da 3 Katlı Evden 10 Kamyon Çöp Çıkarıldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde atık malzeme biriktirilen 3 katlı evden, iki gündür yapılan çalışmada 10 kamyon çöp çıkartıldı. Meydan Mahallesi'nde iki kardeşin eşleriyle yaşadığı evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, evin tüm odalarında ve dam kısmında biriktirilmiş atıkları çıkarmaya başladı. Çalışmaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde atık malzeme biriktirilen 3 katlı evden, iki gündür yapılan çalışmada 10 kamyon çöp çıkartıldı.

Meydan Mahallesi'nde iki kardeşin eşleriyle yaşadığı 3 katlı evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, adrese gelerek evin tüm odalarında ve dam kısmında biriktirilmiş atıkları çıkarmaya başladı.

İki gündür süren çalışmada çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet, kağıt ve çuvallardan oluşan 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Ekiplerin evde yarın da çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan söz konusu evde 3 yıl önce de aynı gerekçeyle temizlik yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Belediyesi Seyhan Adana Çevre Adana Yaşam Güncel Haberler

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