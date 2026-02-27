Haberler

Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlem sonrası cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 10 yıl 4 ay, 12 yıl 11 ay ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.T, G.A. ve A.T'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
