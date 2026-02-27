Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlem sonrası cezaevine teslim edildi.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 10 yıl 4 ay, 12 yıl 11 ay ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.T, G.A. ve A.T'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç