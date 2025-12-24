Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi
Adana'da yapılan bir operasyonla bir otomobilde 28 kilo 650 gram metamfetamin bulundu. İki yabancı uyruklu zanlı, narkotik ekipleri tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilen yabancı uyruklu H.Z. (48) ve K.C'nin (52) içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.

Ekipler, otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği araçta iki damacanada 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar H.Z. ve K.C. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
