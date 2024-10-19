Adana'da 23 Yaşındaki Genç Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki Muhammed Çağatay Demir, arkadaşının evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.
İddiaya göre, akşam eve geldiğinde, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde misafir ettiği arkadaşı Muhammed Çağatay Demir'in hareketsiz yattığını gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, hareketsiz yatan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.