Aniden yola koşan çocuğa otomobilin çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde aniden yola koşan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ADANA'da aniden yola koşan 2 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 158 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola koşan Masal isimli kız çocuğuna çarptı. Savrulan çocuk ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
