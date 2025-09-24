Adana'da 2 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Sürücü Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 2 yaşındaki Cumali Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan sürücü S.K., adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Kaza, 19 Mayıs Mahallesi'nde evinin önünde oynayan çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
19 Mayıs Mahallesi'nde dün evinin önündeki sokakta oynayan Cumali Çağlar'a (2) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 01 ADF 535 plakalı otomobilin sürücüsü S.K'nin (35) Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
19 Mayıs Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı 01 ADF 535 plakalı otomobil, evinin önündeki sokakta oynayan Cumali Çağlar'a çarpmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazanın ardından sürücü S.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.