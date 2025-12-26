Adana'da 2 milyon 270 bin makaron ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince, 2 milyon 270 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 milyon 270 bin kaçak makaron bulundu.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.